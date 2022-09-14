TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063082
BIST
15:023.365
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -61,62
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:0218,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:0218,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0688
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:02999,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 999,42
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DESA
|31,72
|39.164.352
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.113.798
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|13.703.991
|% 9,96
|
|TUKAS
|12,95
|322.267.186
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.555.032
|% 9,80
|
|VAKFN
|3,42
|132.891.771
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.303.845.928
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.784.115
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.316.649
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,25
|5.105.365.226
|% -8,30
|
|THYAO
|71,35
|3.491.864.171
|% 0,35
|
|ASELS
|30,70
|3.310.268.553
|% 2,33
|
|AKBNK
|14,33
|2.731.222.732
|% -9,07
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.052.900
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,38
|2.073.890.844
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,25
|5.105.365.226
|% -8,30
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.052.900
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,33
|2.731.222.732
|% -9,07
|
|CEMAS
|1,44
|249.384.578
|% -2,04
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2550
|18,2651
|% 0,08
|
|Euro
|18,2445
|18,2622
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0231
|21,1285
|% 0,53
|
|Frank
|18,9091
|19,0230
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8422
|4,8665
|% 0,02
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,07
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.804
|-12,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,05
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|-0,62
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17HLGYO
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 795, 276 adet işlem
-
15:16XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 48, 545.00 milyon TL de
-
15:16VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 801, 406 adet işlem
-
15:14ALBRK
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 408, 250 adet işlem
-
15:13DOGUB
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 872 adet işlem