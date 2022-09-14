TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063085
BIST
15:283.356
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -70,73
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:2818,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:2818,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0985
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:28999,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 999,56
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:28
|PAGYO
|23,12
|16.678.712
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.237.657
|% 9,99
|
|ARSAN
|5,97
|62.146.638
|% 9,94
|
|TUKAS
|12,95
|325.767.701
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.915.334
|% 9,80
|
|ISCTR
|10,17
|1.305.908.445
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|46.648.989
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|45.039.767
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|97.174.302
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,06
|5.676.056.064
|% -9,62
|
|THYAO
|71,15
|3.624.365.109
|% 0,07
|
|ASELS
|30,72
|3.458.667.760
|% 2,40
|
|AKBNK
|14,21
|2.964.737.519
|% -9,84
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.645.316
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.164.008.807
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,06
|5.676.056.064
|% -9,62
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.645.316
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,21
|2.964.737.519
|% -9,84
|
|CEMAS
|1,46
|259.275.629
|% -0,68
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2505
|18,2608
|% 0,06
|
|Euro
|18,2817
|18,2919
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0238
|21,1292
|% 0,54
|
|Frank
|18,9046
|19,0185
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.756
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,34
|
Seans Raporu
15:28
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15:42ZPX30
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 804 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ASELS, GUBRF
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 54 kaybederek (% -2.47 ) 2, 984
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUKAS, HURGZ, PAGYO, DESA, ARSAN, IEYHO
-
15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, ISFIN, QNBFL, HALKB, VKFYO, ZRGYO, ISCTR, YKBNK, TSKB, HKTM