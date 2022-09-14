TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063086
BIST
15:153.348
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -78,70
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:1518,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:1518,2808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:15999,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 999,85
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:15
|PAGYO
|23,12
|16.143.414
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.210.029
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|324.788.111
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.769.643
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.884.005
|% 9,70
|
|VAKFN
|3,42
|134.713.141
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.304.749.838
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.703.015
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.940.032
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,06
|5.352.586.873
|% -9,62
|
|THYAO
|70,90
|3.554.404.998
|% -0,28
|
|ASELS
|30,52
|3.375.208.419
|% 1,73
|
|AKBNK
|14,26
|2.839.292.918
|% -9,52
|
|YKBNK
|7,86
|2.392.083.660
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.123.459.607
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,06
|5.352.586.873
|% -9,62
|
|YKBNK
|7,86
|2.392.083.660
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,26
|2.839.292.918
|% -9,52
|
|CEMAS
|1,44
|250.115.211
|% -2,04
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2541
|18,2649
|% 0,08
|
|Euro
|18,2549
|18,2808
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0267
|21,1322
|% 0,55
|
|Frank
|18,9095
|19,0234
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8422
|4,8665
|% 0,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,03
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.804
|-12,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,69
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30ZPX30
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 795 adet işlem
-
15:29ICBCT
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 704, 527 adet işlem
-
15:27ISFIN
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 259, 950 adet işlem
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 86 kaybederek (% -2.32 ) 2, 989
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, TUKAS, DESA, HURGZ, IEYHO