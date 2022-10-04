TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 21:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067255
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,3450
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.030,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,63
|Açılış
|: 1.030,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5595
|18,6119
|% 0,33
|
|Euro
|18,5479
|18,5822
|% 1,95
|
|Sterlin
|21,2357
|21,3422
|% 1,42
|
|Frank
|18,8863
|19,0001
|% 1,44
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|24,75
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|15,86
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.864
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.345
|3.401
|44,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,55
|0,19
|
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|2,75
|