TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 19:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067649
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3330
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,2135
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.020,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,58
|Açılış
|: 1.020,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|26,52
|560.834.622
|% 9,95
|
|NTGAZ
|25,20
|131.008.287
|% 9,95
|
|BNTAS
|4,78
|84.914.371
|% 9,89
|
|HUNER
|4,94
|240.153.948
|% 9,29
|
|YEOTK
|29,68
|332.406.371
|% 9,12
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|IZFAS
|4,52
|15.294.893
|% -7,19
|
|PRZMA
|4,55
|2.537.959
|% -4,01
|
|ODAS
|7,27
|1.523.193.900
|% 2,11
|
|PGSUS
|279,60
|849.435.298
|% 2,23
|
|KONTR
|72,70
|705.875.410
|% 7,15
|
|GESAN
|93,95
|565.102.812
|% 5,92
|
|SMRTG
|82,00
|563.396.849
|% 4,13
|
|ODAS
|7,27
|1.523.193.900
|% 2,11
|
|CONSE
|5,06
|494.289.944
|% 3,27
|
|MOBTL
|3,00
|188.345.622
|% -2,60
|
|PSGYO
|5,42
|328.386.129
|% 6,27
|
|HUNER
|4,94
|240.153.948
|% 9,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5634
|18,5726
|% 0,01
|
|Euro
|18,3162
|18,3368
|% -1,13
|
|Sterlin
|20,9105
|21,0154
|% -1,55
|
|Frank
|18,8200
|18,9333
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9234
|4,9481
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-16,56
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-9,54
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.839
|6.913
|-62,00
|
|Yarım
|3.332
|3.379
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.690
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN