TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 19:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067652
BIST
10:413.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,21
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.553
10:4118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:4118,2218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:411.023,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.023,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:41
|HEKTS
|69,20
|1.077.176.315
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|22.807.970
|% 9,92
|
|AKENR
|3,56
|120.140.484
|% 7,55
|
|CEMTS
|37,36
|86.615.246
|% 7,54
|
|FORMT
|1,76
|24.372.952
|% 6,67
|
|KIMMR
|8,00
|2.140.784
|% -9,91
|
|INFO
|8,99
|84.911.965
|% -6,84
|
|SEKFK
|8,65
|6.656.716
|% -3,78
|
|ULUFA
|4,00
|4.244.618
|% -3,61
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|THYAO
|84,05
|1.867.981.986
|% -0,77
|
|SASA
|87,15
|1.509.045.341
|% 2,29
|
|HEKTS
|69,20
|1.077.176.315
|% 9,93
|
|EREGL
|30,64
|566.034.030
|% 1,06
|
|KRDMD
|12,92
|479.624.510
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,25
|278.051.802
|% -1,16
|
|ODAS
|7,64
|373.374.482
|% 5,09
|
|KRDMD
|12,92
|479.624.510
|% 1,81
|
|DOHOL
|5,27
|186.738.428
|% -1,31
|
|AKENR
|3,56
|120.140.484
|% 7,55
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5836
|% 0,00
|
|Euro
|18,2162
|18,2218
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7095
|20,8134
|% 0,21
|
|Frank
|18,7144
|18,8272
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.919
|-12,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,32
|