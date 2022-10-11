TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 14:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070712
BIST
15:343.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 19,81
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:3418,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:3418,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:34998,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,36
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.093.368
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|65.246.864
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|142.015.945
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.917.019
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|886.088
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.151.835
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.418.291
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,35
|163.041.724
|% -7,07
|
|THYAO
|86,15
|3.168.380.804
|% 0,00
|
|PETKM
|14,99
|2.204.911.772
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.120.805.400
|% 0,58
|
|ASELS
|32,70
|1.706.668.421
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.503.090.301
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.319.529.458
|% 0,69
|
|YKBNK
|8,25
|1.352.207.522
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,74
|272.516.275
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.204.911.772
|% 2,95
|
|ODAS
|7,87
|995.371.200
|% 4,52
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5852
|% 0,05
|
|Euro
|18,0847
|18,0959
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5710
|20,6742
|% 0,44
|
|Frank
|18,5841
|18,6960
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,05
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|