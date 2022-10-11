TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070715
BIST
14:393.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 13,12
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:3918,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:3918,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:39997,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 997,21
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ERCB
|46,72
|48.047.343
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.172.272
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.170.864
|% 9,84
|
|IHAAS
|69,65
|11.126.126
|% 9,34
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.903.442
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.431.047
|% -9,94
|
|MARTI
|4,07
|77.644.719
|% -9,56
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|2.756.080.406
|% -0,12
|
|PETKM
|15,04
|2.051.433.223
|% 3,30
|
|SASA
|86,25
|2.040.916.135
|% 0,58
|
|ASELS
|32,54
|1.360.988.024
|% -0,73
|
|EKGYO
|4,35
|1.204.030.809
|% 0,69
|
|EKGYO
|4,35
|1.204.030.809
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|248.131.447
|% 1,75
|
|PETKM
|15,04
|2.051.433.223
|% 3,30
|
|AKFGY
|4,12
|436.767.595
|% 8,14
|
|ODAS
|7,92
|840.363.704
|% 5,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5806
|18,5858
|% 0,05
|
|Euro
|18,0626
|18,0759
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,5556
|20,6587
|% 0,36
|
|Frank
|18,5964
|18,7084
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,07
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,50
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|