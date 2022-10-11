TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070717
BIST
14:263.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,82
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:2618,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:2618,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:26997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ERCB
|46,72
|48.042.250
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|11.201.954
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|61.892.757
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.067.451
|% 9,84
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.699.979
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.331.327
|% -9,94
|
|MARTI
|4,10
|67.389.456
|% -8,89
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|85,95
|2.656.696.897
|% -0,23
|
|SASA
|86,30
|2.012.215.059
|% 0,64
|
|PETKM
|15,04
|2.008.310.066
|% 3,30
|
|ASELS
|32,44
|1.296.028.833
|% -1,04
|
|EKGYO
|4,34
|1.143.045.975
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.143.045.975
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|247.057.806
|% 1,17
|
|PETKM
|15,04
|2.008.310.066
|% 3,30
|
|AKFGY
|4,12
|429.772.699
|% 8,14
|
|ODAS
|7,90
|815.457.884
|% 4,91
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5685
|18,5951
|% 0,10
|
|Euro
|18,0934
|18,1057
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5235
|20,6265
|% 0,21
|
|Frank
|18,5735
|18,6853
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-33,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-2,11
|
Seans Raporu
14:24
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-
14:39NTGAZ
Yüzde 9.17 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 409, 498 adet işlem
-
14:38MSGYO
Yüzde 4.01 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 617, 947 adet işlem
-
14:37FENER
Yüzde 5.53 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 865 adet işlem
-
14:36ALMAD
Yüzde 4.81 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 239 adet işlem
-
14:35BUCIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 086, 628 adet işlem