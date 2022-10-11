TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070719
BIST
14:313.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 10,03
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:3118,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:3118,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0598
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:31997,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 997,01
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ERCB
|46,72
|48.047.343
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.010.392
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.154.870
|% 9,84
|
|ESCAR
|51,70
|11.545.796
|% 9,49
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.901.193
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.420.053
|% -9,94
|
|MARTI
|4,13
|72.794.488
|% -8,22
|
|BMSCH
|12,35
|152.441.113
|% -7,07
|
|THYAO
|86,05
|2.745.489.869
|% -0,12
|
|PETKM
|15,04
|2.038.832.010
|% 3,30
|
|SASA
|86,40
|2.033.330.852
|% 0,76
|
|ASELS
|32,50
|1.353.409.631
|% -0,85
|
|EKGYO
|4,35
|1.202.763.785
|% 0,69
|
|EKGYO
|4,35
|1.202.763.785
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,73
|247.733.968
|% 1,17
|
|PETKM
|15,04
|2.038.832.010
|% 3,30
|
|AKFGY
|4,11
|434.936.365
|% 7,87
|
|ODAS
|7,89
|822.132.976
|% 4,78
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5766
|18,5873
|% 0,06
|
|Euro
|18,0850
|18,0981
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5563
|20,6594
|% 0,37
|
|Frank
|18,5888
|18,7008
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,50
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, FROTO, KCHOL
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14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 65 artarak (% 0.18 ) 3, 184
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, YAYLA, ERCB, COSMO
-
14:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KIMMR, INFO, KUYAS
-
14:45
KONYA, PEGYO, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında