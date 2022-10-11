TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 14:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070729
BIST
14:523.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,39
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:5218,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:5218,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:52997,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 997,30
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ERCB
|46,72
|48.063.835
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|13.710.206
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.595.660
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.281.951
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|91.876.817
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|883.172
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.987.471
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.129.407
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,66
|196.044.670
|% -7,32
|
|THYAO
|85,90
|2.852.555.442
|% -0,29
|
|PETKM
|14,92
|2.100.711.839
|% 2,47
|
|SASA
|86,20
|2.060.608.637
|% 0,52
|
|ASELS
|32,46
|1.420.443.528
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,34
|1.231.771.013
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.231.771.013
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|254.314.158
|% 1,17
|
|PETKM
|14,92
|2.100.711.839
|% 2,47
|
|ODAS
|7,87
|940.637.571
|% 4,52
|
|YKBNK
|8,16
|923.241.434
|% 1,37
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5855
|% 0,05
|
|Euro
|18,0718
|18,0849
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,5379
|20,6409
|% 0,28
|
|Frank
|18,5835
|18,6954
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,06
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|2,08
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,69
|
Seans Raporu
14:52
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15:07KMPUR
Yüzde 6.98 oranında artışla 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 811 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 33, 599.00 milyon TL de
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15:04KONYA
Yüzde 4.39 oranında artışla 1, 589.70 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 854 adet işlem
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15:03ESCAR
Yüzde 9.91 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 214 adet işlem
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15:02GSRAY
Yüzde 4.82 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 048, 689 adet işlem