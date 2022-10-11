TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 15:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070748
BIST
15:383.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 22,62
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:3818,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:3818,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:38997,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 997,79
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ERCB
|46,72
|48.335.184
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.163.143
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|65.246.864
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|142.066.639
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.931.372
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|886.088
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.152.335
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.547.137
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,35
|163.771.724
|% -7,07
|
|THYAO
|86,40
|3.307.620.950
|% 0,29
|
|PETKM
|15,01
|2.212.670.365
|% 3,09
|
|SASA
|86,35
|2.128.605.646
|% 0,70
|
|ASELS
|32,70
|1.730.062.001
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,02
|1.537.221.948
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,35
|1.335.368.700
|% 0,69
|
|YKBNK
|8,24
|1.378.698.778
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,74
|272.901.007
|% 1,75
|
|PETKM
|15,01
|2.212.670.365
|% 3,09
|
|ODAS
|7,85
|1.003.418.539
|% 4,25
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5882
|% 0,06
|
|Euro
|18,0795
|18,0897
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,5694
|20,6726
|% 0,43
|
|Frank
|18,5870
|18,6990
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,05
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|