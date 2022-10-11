TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 15:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070752
BIST
15:183.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 15,22
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.600
En Düşük
3.564
15:1818,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:1818,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:18999,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 999,03
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ERCB
|46,72
|48.305.424
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.658.852
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.618.314
|% 9,84
|
|PINSU
|5,54
|18.190.439
|% 9,70
|
|MARTI
|4,05
|92.703.098
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.094.109
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.256.550
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,34
|159.983.707
|% -7,15
|
|THYAO
|86,15
|3.048.538.730
|% 0,00
|
|PETKM
|15,01
|2.171.675.989
|% 3,09
|
|SASA
|86,35
|2.098.312.601
|% 0,70
|
|ASELS
|32,68
|1.598.314.357
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,96
|1.269.093.231
|% 1,33
|
|EKGYO
|4,34
|1.256.356.931
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|263.528.557
|% 1,17
|
|PETKM
|15,01
|2.171.675.989
|% 3,09
|
|YKBNK
|8,21
|1.051.978.116
|% 1,99
|
|ODAS
|7,88
|973.034.301
|% 4,65
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5860
|% 0,05
|
|Euro
|18,0748
|18,0858
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,5384
|20,6414
|% 0,28
|
|Frank
|18,5989
|18,7110
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|3,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-27,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,40
|