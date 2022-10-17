TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 14:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072473
BIST
17:083.852
En Yüksek
|Değişim
|: 6,20%
|| 224,86
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.852
En Düşük
3.641
17:0818,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0818,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:08993,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,90
|Açılış
|: 993,87
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ERCB
|52,60
|86.878.117
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.541.989
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.477.208.571
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|ESCOM
|25,90
|34.942.618
|% -5,13
|
|THYAO
|97,90
|7.917.826.878
|% 8,78
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ASELS
|32,74
|3.582.211.928
|% 5,14
|
|SISE
|31,20
|3.370.909.684
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.249.696
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.365.926
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.877.717.241
|% 9,97
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5768
|18,5845
|% 0,09
|
|Euro
|18,1893
|18,2033
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0248
|21,1303
|% 1,60
|
|Frank
|18,5576
|18,6694
|% 0,91
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% 0,00
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|18,01
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.678
|6.779
|62,00
|
|Tam
|6.706
|6.768
|-22,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,30
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|0,93
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 207, 16 artarak (% 6.46 ) 3, 415
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, KLRHO, GESAN, MZHLD, CONSE, SAHOL, IPEKE, GARAN, AKBNK, ERCB
-
17:20
ESCAR, BASGZ, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 435, 549 adet işlem
-
17:17HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 079, 446 adet işlem