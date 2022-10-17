TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072475
BIST
14:423.810
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 182,88
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
14:4218,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
14:4218,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
14:42991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,16
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler14:40
|AKBNK
|14,85
|1.463.417.940
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.029.385
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.985.088
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YEOTK
|46,56
|208.935.534
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,79
|48.486.197
|% -4,39
|
|MEGAP
|4,79
|48.486.197
|% -4,39
|
|ESCOM
|26,16
|20.796.899
|% -4,18
|
|THYAO
|97,60
|6.411.877.817
|% 8,44
|
|PETKM
|14,39
|3.386.649.885
|% -1,37
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.911.315
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.829.029.094
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.807.203.570
|% 4,98
|
|EKGYO
|4,43
|2.807.203.570
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.829.029.094
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.911.315
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,85
|478.331.000
|% 7,56
|
|PETKM
|14,39
|3.386.649.885
|% -1,37
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5945
|% 0,14
|
|Euro
|18,1015
|18,1131
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9512
|21,0563
|% 1,24
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,10
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,50
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.695
|6.752
|-38,00
|
|Yarım
|3.262
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,19
|
|B. Petrol
|91,77
|91,77
|0,14
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55XU100
Endeks 3, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 99 üstünde . İşlem hacmi 64, 829.00 milyon TL de
-
14:55MZHLD
Yüzde 9.46 oranında artışla 92.00 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 459 adet işlem
-
14:54GLCVY
Yüzde 8.62 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 883 adet işlem
-
14:52MOBTL
Yüzde 8.30 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 463, 961 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 169, 08 artarak (% 5.27 ) 3, 377