TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072476
BIST
17:083.852
En Yüksek
|Değişim
|: 6,20%
|| 224,86
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.852
En Düşük
3.641
17:0818,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0818,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:08993,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,90
|Açılış
|: 993,87
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AKBNK
|14,85
|1.482.216.392
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.904.786
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.881.326
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.172.620
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,71
|54.836.451
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|54.836.451
|% -5,99
|
|ESCOM
|25,92
|35.244.574
|% -5,05
|
|THYAO
|98,25
|8.007.228.178
|% 9,17
|
|PETKM
|14,36
|4.503.070.357
|% -1,58
|
|EKGYO
|4,47
|3.717.305.367
|% 5,92
|
|ASELS
|32,78
|3.614.437.494
|% 5,27
|
|SISE
|31,22
|3.467.528.748
|% 6,70
|
|EKGYO
|4,47
|3.717.305.367
|% 5,92
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.485.573
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.622.131
|% 9,88
|
|PETKM
|14,36
|4.503.070.357
|% -1,58
|
|YKBNK
|9,71
|2.878.159.464
|% 9,97
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5772
|18,5856
|% 0,10
|
|Euro
|18,1887
|18,1963
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0289
|21,1343
|% 1,61
|
|Frank
|18,5655
|18,6774
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,01
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|18,01
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.678
|6.779
|62,00
|
|Tam
|6.706
|6.768
|-22,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,30
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|0,93
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 462 adet işlem
-
17:22DOHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 592, 529 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 207, 16 artarak (% 6.46 ) 3, 415
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, KLRHO, GESAN, MZHLD, CONSE, SAHOL, IPEKE, GARAN, AKBNK, ERCB
-
17:20
ESCAR, BASGZ, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında