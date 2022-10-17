TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072478
BIST
14:343.806
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 179,46
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
14:3418,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
14:3418,1087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
14:34990,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,75
|Açılış
|: 990,43
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler14:34
|AKBNK
|14,85
|1.462.727.935
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|84.493.759
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.985.088
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.858.153.368
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,06
|8.042.969
|% -6,28
|
|MEGAP
|4,72
|48.189.075
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|48.189.075
|% -5,79
|
|THYAO
|97,70
|6.365.815.023
|% 8,56
|
|PETKM
|14,31
|3.322.957.540
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,71
|2.858.153.368
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.820.082.184
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,42
|2.799.991.099
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,42
|2.799.991.099
|% 4,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.820.082.184
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.858.153.368
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,85
|476.264.060
|% 7,56
|
|PETKM
|14,31
|3.322.957.540
|% -1,92
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5909
|% 0,12
|
|Euro
|18,0987
|18,1087
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9512
|21,0563
|% 1,24
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,25
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,46
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.693
|6.750
|-40,00
|
|Yarım
|3.261
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|0,21
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49GARAN
Yüzde 9.86 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 404, 502 adet işlem
-
14:48AZTEK
Yüzde 9.03 oranında artışla 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 822, 791 adet işlem
-
14:47AZTEK
Yüzde 8.71 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 811, 385 adet işlem
-
14:46PNLSN
Yüzde 8.43 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 239, 346 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 31 artarak (% 5.32 ) 4, 163