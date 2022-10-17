TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 14:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072480
BIST
15:243.813
En Yüksek
|Değişim
|: 5,12%
|| 185,57
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:2418,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:2418,1468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
15:24994,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,73
|Açılış
|: 994,70
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
995,85
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AKBNK
|14,85
|1.470.238.783
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.186.922
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.150.616
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.696.826
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|ESCOM
|25,82
|25.222.488
|% -5,42
|
|KIMMR
|8,15
|9.266.708
|% -5,23
|
|MEGAP
|4,77
|49.531.985
|% -4,79
|
|THYAO
|97,25
|6.723.671.200
|% 8,06
|
|PETKM
|14,40
|3.702.629.825
|% -1,30
|
|EKGYO
|4,41
|2.994.625.245
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.696.826
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.623.342
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,41
|2.994.625.245
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.623.342
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.696.826
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|498.997.646
|% 8,72
|
|PETKM
|14,40
|3.702.629.825
|% -1,30
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5902
|% 0,12
|
|Euro
|18,1426
|18,1489
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9320
|21,0370
|% 1,15
|
|Frank
|18,4744
|18,5857
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,10
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|19,30
|
|Altın Gr.
|991
|991
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|45,00
|
|Tam
|6.697
|6.753
|-37,00
|
|Yarım
|3.263
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,20
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-0,49
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37KLRHO
Yüzde 8.41 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 467, 677 adet işlem
-
15:36MZHLD
Yüzde 9.46 oranında artışla 92.00 lira fiyatla işlem gören hissede 867, 098 adet işlem
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 173, 57 artarak (% 5.41 ) 3, 382
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, VKING, COSMO, AKBNK, ISCTR, VAKBN, YEOTK, CONSE, GESAN, IPEKE
-
15:35
DOHOL, ERCB, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında