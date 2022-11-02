TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 12:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076159
BIST
12:284.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:2818,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:2818,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:28990,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,72
|Açılış
|: 990,94
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,20
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:28
|NTGAZ
|35,88
|177.069.740
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.775.262
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|138.475.581
|% 9,92
|
|MNDTR
|24,96
|168.262.554
|% 9,28
|
|KRONT
|80,85
|39.611.000
|% 9,26
|
|MARTI
|5,57
|20.129.844
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,00
|167.939.032
|% -7,51
|
|HEDEF
|13,74
|61.018.331
|% -6,97
|
|LIDER
|44,90
|32.461.362
|% -6,96
|
|THYAO
|100,70
|2.549.857.973
|% -1,66
|
|ASELS
|34,38
|2.321.547.121
|% 3,12
|
|SASA
|127,30
|2.044.097.779
|% -3,19
|
|TUPRS
|396,30
|1.151.569.118
|% 1,62
|
|PETKM
|14,00
|1.080.695.452
|% 2,87
|
|EKGYO
|4,56
|712.077.916
|% 1,11
|
|ODAS
|8,24
|978.683.594
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,02
|239.449.212
|% 1,00
|
|TSKB
|3,08
|357.697.970
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,01
|99.204.990
|% 2,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6205
|% 0,19
|
|Euro
|18,4316
|18,4412
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3298
|21,4368
|% 0,20
|
|Frank
|18,5946
|18,7066
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,97
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.704
|9,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,44
|