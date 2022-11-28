TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082544
BIST
17:204.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 88,13
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2018,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2019,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0536
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:201.048,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.048,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CEOEM
|16,50
|126.133.192
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.421.597
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|PRKME
|17,18
|28.249.304
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,76
|270.537.774
|% -9,62
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,45
|57.824.523
|% -9,01
|
|IHAAS
|87,00
|67.932.319
|% -8,57
|
|MIATK
|129,90
|148.455.055
|% -7,48
|
|THYAO
|116,10
|8.806.855.913
|% 2,02
|
|PETKM
|18,22
|4.668.430.700
|% 5,01
|
|EREGL
|42,18
|4.322.118.902
|% 0,72
|
|ASELS
|48,76
|4.168.722.690
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,48
|3.932.271.049
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,03
|3.485.644.208
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,75
|1.351.619.376
|% 3,77
|
|ISCTR
|10,48
|3.932.271.049
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,96
|3.749.275.146
|% 4,45
|
|VAKBN
|10,15
|2.766.846.896
|% 6,17
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6224
|18,6292
|% -0,02
|
|Euro
|19,4498
|19,4602
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3726
|22,4848
|% -0,45
|
|Frank
|19,6522
|19,7706
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% -0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, YKBNK
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 22 artarak (% 1.52 ) 4, 345
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, CEOEM, SNICA, IDEAS, VAKFN, PEGYO, SMART, PCILT, NTGAZ, MSGYO
-
17:35
DEVA, SMRTG, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KRSTL, ODAS, EUREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında