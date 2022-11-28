TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082546
BIST
17:254.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 75,34
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2518,6313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2519,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:251.047,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.047,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CEOEM
|16,50
|126.210.148
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.195.069
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.421.597
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|NTGAZ
|45,82
|79.621.837
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,82
|270.732.138
|% -9,48
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,41
|58.210.337
|% -9,25
|
|IHAAS
|87,10
|68.405.982
|% -8,46
|
|MIATK
|130,00
|148.571.143
|% -7,41
|
|THYAO
|116,20
|8.825.708.759
|% 2,11
|
|PETKM
|18,21
|4.671.408.200
|% 4,96
|
|EREGL
|42,22
|4.331.934.145
|% 0,81
|
|ASELS
|48,68
|4.183.955.435
|% 1,00
|
|ISCTR
|10,49
|3.947.353.231
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,05
|3.559.712.894
|% 2,03
|
|SKBNK
|2,77
|1.358.820.133
|% 4,53
|
|ISCTR
|10,49
|3.947.353.231
|% 2,34
|
|YKBNK
|11,97
|3.756.922.592
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,18
|2.773.933.638
|% 6,49
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6205
|18,6307
|% -0,02
|
|Euro
|19,4498
|19,4616
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3687
|22,4808
|% -0,47
|
|Frank
|19,6500
|19,7684
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% -0,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-5,67
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.004
|7.069
|-40,00
|
|Yarım
|3.397
|3.456
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|-2,32
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38DENGE
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 405, 680 adet işlem
-
17:37KUYAS
Yüzde 6.15 oranında artışla 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 125 adet işlem
-
17:36VANGD
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 537 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, YKBNK
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 22 artarak (% 1.52 ) 4, 345