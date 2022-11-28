TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082548
BIST
13:044.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 65,36
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.942
En Düşük
4.854
13:0418,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:0419,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0866
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4932
En Düşük
19,2550
13:041.055,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.055,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:04
|SUNTK
|56,10
|374.556.230
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|107.613.151
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.003.956
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|396.407.299
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.348.677
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,65
|25.109.518
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,60
|33.938.111
|% -8,24
|
|MZHLD
|15,75
|37.460.685
|% -7,24
|
|PNLSN
|38,88
|150.149.619
|% -6,94
|
|KUVVA
|38,50
|108.224
|% -6,10
|
|THYAO
|116,70
|5.993.954.137
|% 2,55
|
|PETKM
|18,22
|3.342.668.854
|% 5,01
|
|ASELS
|48,84
|2.416.187.844
|% 1,33
|
|EREGL
|42,36
|2.395.307.752
|% 1,15
|
|KRDMD
|14,87
|2.163.178.218
|% 0,34
|
|SKBNK
|2,77
|847.026.218
|% 4,53
|
|EKGYO
|6,83
|1.390.614.046
|% -1,16
|
|PETKM
|18,22
|3.342.668.854
|% 5,01
|
|TSKB
|4,07
|666.032.530
|% 4,36
|
|ISCTR
|10,50
|1.685.671.544
|% 2,44
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6299
|18,6328
|% 0,00
|
|Euro
|19,4872
|19,4932
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4502
|22,5627
|% -0,10
|
|Frank
|19,6923
|19,8109
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,01
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,18
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.027
|7.133
|18,00
|
|Tam
|7.056
|7.115
|6,00
|
|Yarım
|3.422
|3.479
|4,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-2,73
|