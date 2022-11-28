TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082549
BIST
16:054.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 79,42
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0518,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0519,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:051.050,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.050,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:05
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.838.049
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.055.485
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|404.862.544
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|26.913.459
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|129,30
|130.223.340
|% -7,91
|
|MZHLD
|15,65
|47.153.346
|% -7,83
|
|PNLSN
|38,64
|205.065.864
|% -7,52
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|THYAO
|115,70
|8.030.437.135
|% 1,67
|
|PETKM
|18,24
|4.301.770.582
|% 5,13
|
|EREGL
|42,22
|3.942.886.012
|% 0,81
|
|ASELS
|48,72
|3.504.562.187
|% 1,08
|
|KOZAL
|340,00
|3.219.238.523
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,78
|1.180.633.249
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,05
|2.777.382.542
|% 2,03
|
|ISCTR
|10,55
|3.208.803.574
|% 2,93
|
|YKBNK
|11,98
|2.994.168.438
|% 4,63
|
|PETKM
|18,24
|4.301.770.582
|% 5,13
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6184
|% -0,08
|
|Euro
|19,4524
|19,4663
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4602
|22,5729
|% -0,06
|
|Frank
|19,6561
|19,7745
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,71
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.028
|7.085
|-24,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, KRDMD, VESTL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FLAP, PRKAB, TRILC, SMART, UZERB, BRKO, SUNTK, PCILT, TETMT
-
16:20
TETMT, VANGD, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:20
EMNIS, VERUS, HUNER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında