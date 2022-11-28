TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082551
BIST
13:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 83,55
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.962
En Düşük
4.854
13:5918,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:5919,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1522
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5588
En Düşük
19,2550
13:591.054,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.054,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:59
|SUNTK
|56,10
|380.024.872
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|109.066.086
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.320.272
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|399.780.563
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|26.233.239
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,75
|38.602.478
|% -9,88
|
|ETYAT
|6,07
|3.044.597
|% -7,61
|
|OZRDN
|16,80
|39.933.419
|% -7,13
|
|AYDEM
|22,48
|325.768.698
|% -7,03
|
|MIATK
|131,30
|120.955.554
|% -6,48
|
|THYAO
|117,00
|6.501.957.233
|% 2,81
|
|PETKM
|18,08
|3.626.916.627
|% 4,21
|
|EREGL
|42,48
|2.899.991.293
|% 1,43
|
|ASELS
|48,74
|2.827.837.766
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,83
|2.557.260.893
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,79
|923.873.480
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,81
|1.773.744.061
|% -1,45
|
|PETKM
|18,08
|3.626.916.627
|% 4,21
|
|ISCTR
|10,52
|2.053.656.151
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,82
|2.126.015.309
|% 3,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6300
|18,6329
|% 0,00
|
|Euro
|19,5487
|19,5522
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,4466
|22,5592
|% -0,12
|
|Frank
|19,6822
|19,8008
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,48
|
|Cumhuriyet
|7.032
|7.138
|23,00
|
|Tam
|7.055
|7.114
|5,00
|
|Yarım
|3.421
|3.478
|3,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|0,05
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-2,63
|