TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082552
BIST
16:064.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 79,58
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0618,6172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0619,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:061.050,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.050,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:06
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.068.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.024.912
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.968.754
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|128,50
|131.241.570
|% -8,48
|
|PNLSN
|38,42
|206.977.874
|% -8,04
|
|MZHLD
|15,65
|47.444.747
|% -7,83
|
|IHAAS
|88,35
|63.798.501
|% -7,15
|
|THYAO
|115,90
|8.085.497.856
|% 1,85
|
|PETKM
|18,26
|4.322.622.502
|% 5,24
|
|EREGL
|42,28
|3.960.794.572
|% 0,96
|
|ASELS
|48,78
|3.518.530.057
|% 1,20
|
|KOZAL
|342,90
|3.318.255.412
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,78
|1.189.431.671
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,03
|2.813.317.110
|% 1,74
|
|ISCTR
|10,58
|3.262.222.754
|% 3,22
|
|YKBNK
|12,04
|3.180.189.410
|% 5,15
|
|PETKM
|18,26
|4.322.622.502
|% 5,24
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6172
|% -0,09
|
|Euro
|19,4431
|19,4549
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4574
|22,5700
|% -0,07
|
|Frank
|19,6655
|19,7840
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,07
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-3,13
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-11,00
|
|Tam
|7.018
|7.075
|-34,00
|
|Yarım
|3.404
|3.459
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-2,40
|
Seans Raporu
16:06
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16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem
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16:20
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FLAP, PRKAB, TRILC, SMART, UZERB, BRKO, SUNTK, PCILT, TETMT
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16:20
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