TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082557
BIST
16:074.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 76,90
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0718,6172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0719,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:071.050,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.050,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SUNTK
|56,10
|381.104.741
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.072.934
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.972.706
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,42
|208.594.024
|% -8,04
|
|MZHLD
|15,68
|48.117.732
|% -7,66
|
|MIATK
|130,00
|131.502.365
|% -7,41
|
|CONSE
|12,01
|68.279.067
|% -7,19
|
|THYAO
|115,90
|8.097.999.866
|% 1,85
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|EREGL
|42,26
|3.976.500.567
|% 0,91
|
|ASELS
|48,94
|3.573.064.676
|% 1,54
|
|KOZAL
|341,30
|3.339.841.488
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,79
|1.195.417.281
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,02
|2.816.397.880
|% 1,59
|
|ISCTR
|10,57
|3.276.439.996
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,03
|3.206.837.663
|% 5,07
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6172
|% -0,09
|
|Euro
|19,4431
|19,4549
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4602
|22,5729
|% -0,06
|
|Frank
|19,6561
|19,7745
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,06
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,71
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.028
|7.085
|-24,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|
Seans Raporu
16:07
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16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FLAP, PRKAB, TRILC, SMART, UZERB, BRKO, SUNTK, PCILT, TETMT
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