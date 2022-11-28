TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2022 11:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082558
BIST
16:064.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 79,58
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0618,6172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0619,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:061.050,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.050,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:06
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.068.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|404.936.573
|% 9,99
|
|TGSAS
|22,90
|21.342.673
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|128,50
|130.345.285
|% -8,48
|
|MZHLD
|15,65
|47.412.217
|% -7,83
|
|PNLSN
|38,66
|205.258.304
|% -7,47
|
|CONSE
|12,02
|67.775.948
|% -7,11
|
|THYAO
|115,80
|8.058.376.944
|% 1,76
|
|PETKM
|18,24
|4.314.336.589
|% 5,13
|
|EREGL
|42,26
|3.953.817.646
|% 0,91
|
|ASELS
|48,76
|3.512.190.071
|% 1,16
|
|KOZAL
|342,70
|3.297.352.629
|% 0,29
|
|SKBNK
|2,79
|1.182.378.802
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,03
|2.800.080.814
|% 1,74
|
|ISCTR
|10,59
|3.235.722.374
|% 3,32
|
|YKBNK
|12,06
|3.154.402.571
|% 5,33
|
|PETKM
|18,24
|4.314.336.589
|% 5,13
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6172
|% -0,09
|
|Euro
|19,4431
|19,4549
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4632
|22,5759
|% -0,05
|
|Frank
|19,6586
|19,7770
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.026
|7.084
|-25,00
|
|Yarım
|3.408
|3.463
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-2,45
|
Seans Raporu
16:06
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16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FLAP, PRKAB, TRILC, SMART, UZERB, BRKO, SUNTK, PCILT, TETMT
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16:20
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