TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 09:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083821
BIST
11:065.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -25,61
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
11:0618,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:0619,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:061.078,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.078,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ALFAS
|201,30
|756.797.662
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.406.176
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|35.929.019
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,27
|928.190
|% -5,14
|
|ERCB
|114,40
|40.456.993
|% -4,98
|
|KONTR
|156,80
|141.945.343
|% -4,97
|
|KOZAL
|406,80
|3.057.303.707
|% 0,49
|
|THYAO
|125,70
|2.160.595.857
|% 1,05
|
|EREGL
|42,04
|1.323.585.567
|% -1,04
|
|KOZAA
|51,35
|1.133.190.924
|% 2,29
|
|ASELS
|48,60
|1.073.896.557
|% 1,80
|
|EKGYO
|7,17
|922.539.753
|% 0,42
|
|SKBNK
|2,76
|246.441.356
|% 1,10
|
|DOHOL
|8,32
|546.137.052
|% 0,24
|
|KRDMD
|15,24
|835.572.177
|% -0,65
|
|ADESE
|1,74
|93.452.679
|% 0,58
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6409
|% 0,04
|
|Euro
|19,6097
|19,6210
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7689
|22,8831
|% 0,11
|
|Frank
|19,8455
|19,9650
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,05
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.200
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.492
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|0,02
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|0,36
|