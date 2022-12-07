TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 14:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085180
BIST
15:044.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -23,75
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:0418,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:0419,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0639
|Açılış
|: 19,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
15:041.061,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.061,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:02
|YESIL
|4,40
|60.055.867
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.959.760
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|370.905.682
|% 9,98
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|604.223.771
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.587.541
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|ENKAI
|24,56
|1.646.761.940
|% -7,32
|
|EUREN
|15,59
|699.698.277
|% -6,90
|
|KRDMD
|17,45
|7.828.270.807
|% -1,41
|
|THYAO
|137,00
|5.012.252.609
|% 1,03
|
|ASELS
|51,45
|4.142.334.234
|% 4,91
|
|PETKM
|18,32
|3.432.757.935
|% 1,78
|
|EREGL
|41,92
|2.325.861.313
|% -1,55
|
|KRDMD
|17,45
|7.828.270.807
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,25
|1.389.262.780
|% 0,14
|
|PETKM
|18,32
|3.432.757.935
|% 1,78
|
|ISCTR
|10,36
|1.506.805.095
|% 1,47
|
|ADESE
|1,90
|249.783.886
|% 3,83
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6378
|% 0,02
|
|Euro
|19,5681
|19,5746
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5752
|22,6884
|% 0,13
|
|Frank
|19,6992
|19,8179
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,01
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.129
|7.237
|-6,00
|
|Tam
|7.160
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.467
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,16
|