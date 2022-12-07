TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 15:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085185
BIST
16:274.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -63,20
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2718,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2719,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1210
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:271.064,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.064,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|540.916.175
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|191.373.628
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.887.817
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|HEDEF
|21,56
|28.307.700
|% -7,86
|
|KRDMD
|17,62
|12.157.354.867
|% -0,45
|
|THYAO
|136,60
|7.032.957.173
|% 0,74
|
|ASELS
|50,70
|5.174.916.423
|% 3,38
|
|PETKM
|18,08
|4.356.465.672
|% 0,44
|
|EREGL
|41,66
|3.524.746.249
|% -2,16
|
|KRDMD
|17,62
|12.157.354.867
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,20
|2.062.670.880
|% -0,55
|
|PETKM
|18,08
|4.356.465.672
|% 0,44
|
|ADESE
|1,95
|401.108.994
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,23
|1.982.154.237
|% 0,20
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6420
|% 0,04
|
|Euro
|19,6272
|19,6333
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,6341
|22,7476
|% 0,40
|
|Frank
|19,7532
|19,8722
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,03
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 83 kaybederek (% -1.46 ) 4, 313
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, ERCB, INTEM, BARMA, SNPAM, EMNIS, OZSUB, KRDMA, YESIL, KRONT
-
16:42
BARMA, EMNIS, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
ENKAI, UZERB, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 168 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem