TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 15:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085190
BIST
16:284.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,71
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2818,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2819,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1184
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:281.064,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.064,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|540.417.653
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|191.177.621
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.174.641
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.327.476
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|PRDGS
|12,20
|41.935.814
|% -9,02
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|KRDMD
|17,53
|12.009.757.066
|% -0,96
|
|THYAO
|136,20
|6.899.308.157
|% 0,44
|
|ASELS
|50,55
|5.109.522.144
|% 3,08
|
|PETKM
|18,03
|4.300.550.168
|% 0,17
|
|EREGL
|41,60
|3.486.223.957
|% -2,30
|
|KRDMD
|17,53
|12.009.757.066
|% -0,96
|
|EKGYO
|7,20
|2.026.316.948
|% -0,55
|
|PETKM
|18,03
|4.300.550.168
|% 0,17
|
|ADESE
|1,93
|397.197.663
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,22
|1.961.147.221
|% 0,10
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6403
|% 0,03
|
|Euro
|19,6246
|19,6371
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,6325
|22,7460
|% 0,39
|
|Frank
|19,7509
|19,8699
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.174
|7.220
|20,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|10,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|0,58
|