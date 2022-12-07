TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 15:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085201
BIST
16:374.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -67,06
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:3718,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:3719,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1263
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:371.065,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.065,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,87
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:37
|GLCVY
|38,32
|191.650.490
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.390.388
|% 9,99
|
|KRONT
|98,75
|33.215.964
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|16.935.711
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|16.400.882
|% 9,93
|
|VBTYZ
|67,50
|41.407.733
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,25
|43.269.183
|% -8,65
|
|HEDEF
|21,42
|29.257.212
|% -8,46
|
|EUREN
|15,37
|794.374.337
|% -8,21
|
|EKGYO
|7,16
|2.145.057.377
|% -1,10
|
|ODAS
|11,94
|1.386.611.425
|% 3,83
|
|TTKOM
|17,85
|1.354.576.466
|% -1,82
|
|PGSUS
|427,60
|1.188.748.382
|% 1,09
|
|EUREN
|15,37
|794.374.337
|% -8,21
|
|EKGYO
|7,16
|2.145.057.377
|% -1,10
|
|ADESE
|1,96
|429.300.886
|% 7,10
|
|ODAS
|11,94
|1.386.611.425
|% 3,83
|
|IHLGM
|1,45
|144.537.054
|% 3,57
|
|IHYAY
|1,21
|113.044.600
|% 4,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6292
|19,6386
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,6572
|22,7708
|% 0,50
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 64 kaybederek (% -1.19 ) 5, 303
-
16:52XU100
Endeks 4, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 81, 791.00 milyon TL de
-
16:52OYAKC
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 584, 614 adet işlem
-
16:51RODRG
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 486 adet işlem
-
16:50MNDRS
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 810, 810 adet işlem