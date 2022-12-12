TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086599
BIST
16:585.207
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 201,74
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5818,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5819,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0824
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:581.072,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KOZAL
|466,80
|1.986.150.818
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.057.221
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.233.030
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.112.790
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|144.410.634
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,42
|66.984.570
|% -4,69
|
|MRGYO
|4,92
|79.941.523
|% -4,65
|
|KAPLM
|116,50
|22.617.375
|% -4,04
|
|THYAO
|143,30
|9.023.369.483
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,18
|7.770.751.036
|% 2,69
|
|ASELS
|57,30
|6.141.209.631
|% 7,10
|
|EKGYO
|7,95
|5.050.506.417
|% 5,16
|
|YKBNK
|11,87
|4.690.056.739
|% 4,58
|
|EKGYO
|7,95
|5.050.506.417
|% 5,16
|
|SKBNK
|2,83
|1.193.966.496
|% 6,39
|
|YKBNK
|11,87
|4.690.056.739
|% 4,58
|
|ISCTR
|11,39
|3.824.349.438
|% 7,76
|
|TSKB
|4,27
|1.407.478.185
|% 7,83
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6460
|% 0,03
|
|Euro
|19,7097
|19,7175
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8551
|22,9698
|% 0,33
|
|Frank
|19,9159
|20,0359
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,47
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|7.188
|7.297
|-34,00
|
|Tam
|7.224
|7.270
|5,00
|
|Yarım
|3.498
|3.554
|2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,05
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
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17:13YEOTK
Yüzde 7.68 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 354, 473 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 75 artarak (% 4.40 ) 5, 592
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17:11XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 03 üstünde . İşlem hacmi 113, 398.00 milyon TL de
-
17:10ASELS
Yüzde 7.20 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 480, 702 adet işlem
-
17:09MAGEN
Yüzde 7.52 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 615 adet işlem