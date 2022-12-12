TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086600
BIST
16:585.209
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 203,25
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5818,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5819,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0811
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:581.072,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KOZAL
|466,80
|1.984.173.920
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.031.437
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.156.897
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.059.168
|% 9,97
|
|DOKTA
|51,00
|142.727.572
|% -7,02
|
|MRGYO
|4,91
|79.120.582
|% -4,84
|
|IDEAS
|48,60
|66.250.307
|% -4,33
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|MNDTR
|28,10
|284.581.416
|% -3,17
|
|PGSUS
|461,60
|1.371.489.613
|% 4,91
|
|ODAS
|12,30
|1.034.062.908
|% 0,33
|
|GESAN
|293,00
|855.628.911
|% 5,55
|
|ENJSA
|30,66
|851.129.743
|% 2,40
|
|SMRTG
|118,20
|782.083.317
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,55
|180.881.836
|% 1,97
|
|EUREN
|16,98
|574.856.561
|% 0,12
|
|HDFGS
|3,70
|115.741.263
|% 1,09
|
|PSGYO
|9,99
|274.198.845
|% 5,60
|
|ENJSA
|30,66
|851.129.743
|% 2,40
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6476
|% 0,04
|
|Euro
|19,7065
|19,7158
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8502
|22,9648
|% 0,31
|
|Frank
|19,9095
|20,0294
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.233
|7.280
|15,00
|
|Yarım
|3.503
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,07
|0,03
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|0,05
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 75 artarak (% 4.40 ) 5, 592
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17:11XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 03 üstünde . İşlem hacmi 113, 398.00 milyon TL de
-
17:10ASELS
Yüzde 7.20 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 480, 702 adet işlem
-
17:09MAGEN
Yüzde 7.52 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 615 adet işlem
-
17:08ZPT10
Yüzde 7.60 oranında artışla 38.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 436 adet işlem