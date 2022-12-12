TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086601
BIST
16:575.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 202,80
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5718,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5719,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0807
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:571.072,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KOZAL
|466,80
|1.985.640.606
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.057.221
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.232.257
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.093.883
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|143.797.125
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,93
|79.379.144
|% -4,46
|
|IDEAS
|48,68
|66.825.465
|% -4,17
|
|KAPLM
|116,40
|22.410.764
|% -4,12
|
|THYAO
|143,30
|8.944.252.569
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,16
|7.729.789.415
|% 2,64
|
|ASELS
|57,40
|6.126.682.494
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|SKBNK
|2,82
|1.177.945.449
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,32
|3.770.485.025
|% 7,10
|
|TSKB
|4,27
|1.390.644.697
|% 7,83
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6476
|% 0,04
|
|Euro
|19,7065
|19,7158
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8481
|22,9626
|% 0,30
|
|Frank
|19,9117
|20,0316
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 75 artarak (% 4.40 ) 5, 592
-
17:11XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 03 üstünde . İşlem hacmi 113, 398.00 milyon TL de
-
17:10ASELS
Yüzde 7.20 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 480, 702 adet işlem
-
17:09MAGEN
Yüzde 7.52 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 615 adet işlem
-
17:08ZPT10
Yüzde 7.60 oranında artışla 38.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 436 adet işlem