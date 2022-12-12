TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086602
BIST
16:035.187
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 181,38
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0318,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0319,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:031.072,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:03
|HUNER
|14,09
|76.646.728
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.970.731
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.359.980
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.729.671
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|125.182.873
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|62.497.606
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|73.062.803
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,00
|8.378.752.102
|% 1,42
|
|SAHOL
|41,02
|7.384.883.729
|% 2,29
|
|ASELS
|57,45
|5.710.874.756
|% 7,38
|
|EREGL
|41,50
|4.199.371.482
|% 2,47
|
|YKBNK
|11,66
|4.195.280.902
|% 2,73
|
|EKGYO
|7,80
|3.789.006.224
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,81
|1.053.124.084
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.195.280.902
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,19
|3.404.806.991
|% 5,87
|
|TSKB
|4,21
|1.258.566.555
|% 6,31
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6513
|% 0,06
|
|Euro
|19,6912
|19,7005
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8256
|22,9401
|% 0,20
|
|Frank
|19,9086
|20,0285
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.206
|7.314
|-17,00
|
|Tam
|7.240
|7.287
|22,00
|
|Yarım
|3.506
|3.563
|11,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.781
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,44
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM