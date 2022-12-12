TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086606
BIST
16:035.187
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 181,38
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0318,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0319,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:031.072,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:03
|HUNER
|14,09
|76.830.856
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,50
|30.935.512
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|47.970.731
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.752.212
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|125.399.818
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,06
|62.538.998
|% -5,39
|
|MRGYO
|4,96
|73.318.104
|% -3,88
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,00
|8.414.997.996
|% 1,42
|
|SAHOL
|40,96
|7.403.650.186
|% 2,14
|
|ASELS
|57,30
|5.736.779.381
|% 7,10
|
|EREGL
|41,44
|4.228.027.923
|% 2,32
|
|YKBNK
|11,62
|4.207.074.555
|% 2,38
|
|EKGYO
|7,78
|3.798.540.525
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.053.224.926
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,62
|4.207.074.555
|% 2,38
|
|ISCTR
|11,19
|3.424.430.744
|% 5,87
|
|TSKB
|4,21
|1.263.863.345
|% 6,31
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6513
|% 0,06
|
|Euro
|19,6912
|19,7005
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8202
|22,9346
|% 0,17
|
|Frank
|19,9058
|20,0257
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,04
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM