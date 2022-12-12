TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086607
BIST
16:035.187
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 181,21
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0318,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0319,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0621
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:031.072,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:03
|HUNER
|14,09
|76.528.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.875.374
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.083.468
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.718.073
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|124.471.547
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|61.892.919
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|72.502.669
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|142,90
|8.341.495.783
|% 1,35
|
|SAHOL
|40,96
|7.375.928.811
|% 2,14
|
|ASELS
|57,50
|5.690.173.986
|% 7,48
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|EREGL
|41,46
|4.167.641.204
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,78
|3.774.765.502
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.052.474.838
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,20
|3.399.073.820
|% 5,96
|
|TSKB
|4,23
|1.254.608.848
|% 6,82
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6434
|18,6465
|% 0,03
|
|Euro
|19,6908
|19,6972
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8256
|22,9401
|% 0,20
|
|Frank
|19,9086
|20,0285
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|7.199
|7.308
|-23,00
|
|Tam
|7.232
|7.279
|14,00
|
|Yarım
|3.502
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,49
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM