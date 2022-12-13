TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 12:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086835
BIST
12:185.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 13,01
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:1818,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:1819,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:181.069,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.069,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:18
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.948.031
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.764.140
|% 9,97
|
|SASA
|117,60
|470.377.639
|% -5,24
|
|DOKTA
|48,48
|74.490.003
|% -4,94
|
|SMRTG
|107,70
|417.838.536
|% -4,77
|
|POLTK
|1.216,60
|55.972.339
|% -4,41
|
|YEOTK
|83,90
|63.261.416
|% -4,28
|
|ASELS
|59,55
|4.642.162.812
|% 1,19
|
|THYAO
|144,10
|3.531.451.800
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,71
|2.828.263.220
|% 3,51
|
|DOAS
|161,10
|2.144.955.852
|% 5,64
|
|EKGYO
|7,94
|2.094.646.254
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,94
|2.094.646.254
|% 0,76
|
|KRDMD
|17,71
|2.828.263.220
|% 3,51
|
|SKBNK
|2,75
|400.913.728
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,08
|1.094.427.107
|% 0,11
|
|IHLAS
|1,25
|144.855.732
|% -1,57
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6493
|% 0,07
|
|Euro
|19,6418
|19,6530
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7968
|22,9111
|% 0,00
|
|Frank
|19,8201
|19,9395
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.210
|7.258
|15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.548
|7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|1,32
|