TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 12:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086838
BIST
12:205.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,90
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:2018,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:2019,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:201.069,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.069,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:20
|PKART
|31,90
|13.162.193
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.948.031
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.819.351
|% 9,97
|
|SASA
|117,80
|475.776.242
|% -5,08
|
|DOKTA
|48,48
|75.772.449
|% -4,94
|
|SMRTG
|107,90
|421.379.454
|% -4,60
|
|YEOTK
|83,95
|64.590.602
|% -4,22
|
|POLTK
|1.220,00
|57.622.581
|% -4,14
|
|ASELS
|59,75
|4.721.798.626
|% 1,53
|
|THYAO
|144,50
|3.673.949.089
|% -0,34
|
|KRDMD
|17,84
|3.140.794.205
|% 4,27
|
|DOAS
|162,60
|2.177.417.969
|% 6,62
|
|EKGYO
|7,94
|2.146.705.066
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,94
|2.146.705.066
|% 0,76
|
|KRDMD
|17,84
|3.140.794.205
|% 4,27
|
|SKBNK
|2,75
|432.606.446
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,10
|1.112.700.893
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,25
|146.164.075
|% -1,57
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6411
|18,6487
|% 0,06
|
|Euro
|19,6450
|19,6528
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8076
|22,9220
|% 0,05
|
|Frank
|19,8220
|19,9414
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9437
|4,9684
|% 0,09
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.210
|7.258
|15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.548
|7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|1,32
|