TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 12:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086839
BIST
12:205.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 15,25
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:2018,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:2019,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:201.069,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.069,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:18
|PKART
|31,90
|13.162.193
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.948.031
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.801.312
|% 9,97
|
|SASA
|117,60
|474.277.897
|% -5,24
|
|DOKTA
|48,48
|75.426.016
|% -4,94
|
|SMRTG
|107,80
|420.367.386
|% -4,69
|
|YEOTK
|83,95
|64.500.628
|% -4,22
|
|POLTK
|1.219,30
|57.384.700
|% -4,20
|
|ASELS
|59,80
|4.701.276.866
|% 1,61
|
|THYAO
|144,70
|3.627.175.966
|% -0,21
|
|KRDMD
|17,75
|3.007.054.088
|% 3,74
|
|DOAS
|162,90
|2.167.824.043
|% 6,82
|
|EKGYO
|7,94
|2.142.772.045
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,94
|2.142.772.045
|% 0,76
|
|KRDMD
|17,75
|3.007.054.088
|% 3,74
|
|SKBNK
|2,76
|420.245.380
|% -1,43
|
|DOHOL
|9,10
|1.112.618.514
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,25
|145.642.107
|% -1,57
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6411
|18,6486
|% 0,06
|
|Euro
|19,6406
|19,6545
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8069
|22,9212
|% 0,05
|
|Frank
|19,8187
|19,9381
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9440
|4,9687
|% 0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|11,00
|
|Yarım
|3.490
|3.546
|5,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|1,31
|