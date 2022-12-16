TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 18:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088107
BIST
17:495.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,53
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:4918,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:4919,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:491.071,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.071,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BRKSN
|25,30
|9.569.058
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.824.698
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.429.326.500
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.292.481
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|167.214.387
|% -9,98
|
|ALFAS
|287,60
|322.287.930
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|996.360.028
|% -9,92
|
|MNDRS
|8,18
|44.235.576
|% -9,91
|
|PETKM
|19,51
|8.233.870.231
|% 7,32
|
|THYAO
|140,40
|6.189.430.623
|% 0,21
|
|VAKBN
|12,50
|6.045.589.584
|% 8,98
|
|YKBNK
|11,84
|5.602.400.896
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,82
|4.896.701.624
|% 1,73
|
|EKGYO
|8,11
|4.432.035.816
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,50
|6.045.589.584
|% 8,98
|
|YKBNK
|11,84
|5.602.400.896
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,20
|1.429.326.500
|% 9,97
|
|PETKM
|19,51
|8.233.870.231
|% 7,32
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6405
|% -0,02
|
|Euro
|19,8335
|19,8473
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7008
|22,8146
|% 0,29
|
|Frank
|19,9772
|20,0975
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% -0,02
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|15,11
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.218
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.496
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-2,29
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de