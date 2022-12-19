TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088409
BIST
16:285.360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 145,88
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:2818,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:2819,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:281.074,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.074,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:26
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.182.248.083
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.773.570
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.826.475.016
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|21.296.763
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.170.233
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.496.066
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,93
|968.073.612
|% -9,77
|
|YKBNK
|12,50
|11.710.552.678
|% 6,38
|
|PETKM
|19,69
|7.852.606.009
|% 2,66
|
|THYAO
|142,30
|5.566.094.609
|% 2,15
|
|ISCTR
|13,42
|5.501.415.577
|% 7,96
|
|AKBNK
|20,28
|5.186.542.597
|% 8,74
|
|YKBNK
|12,50
|11.710.552.678
|% 6,38
|
|EKGYO
|8,31
|4.053.532.307
|% 1,09
|
|ISCTR
|13,42
|5.501.415.577
|% 7,96
|
|PETKM
|19,69
|7.852.606.009
|% 2,66
|
|ALBRK
|3,79
|1.275.127.758
|% 8,60
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6514
|% 0,00
|
|Euro
|19,7752
|19,7836
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6107
|22,7241
|% -0,02
|
|Frank
|19,9182
|20,0382
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% -0,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,08
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.250
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,57
|