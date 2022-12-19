TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088411
BIST
16:295.360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 145,52
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:2918,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:2919,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:291.074,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.074,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:27
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.773.570
|% 9,99
|
|SANEL
|16,14
|7.307.816
|% 9,95
|
|CUSAN
|23,88
|30.687.820
|% 9,94
|
|PAMEL
|243,00
|21.296.763
|% -10,00
|
|OZSUB
|23,50
|57.496.066
|% -9,96
|
|EUREN
|12,93
|968.073.612
|% -9,77
|
|ARASE
|232,30
|284.982.026
|% -8,97
|
|ALFAS
|270,00
|239.619.819
|% -6,12
|
|EUREN
|12,93
|968.073.612
|% -9,77
|
|ENJSA
|29,80
|588.489.144
|% 3,11
|
|GESAN
|263,90
|537.450.404
|% -4,73
|
|SMRTG
|96,20
|437.933.819
|% -3,37
|
|OYAKC
|21,10
|384.204.468
|% 2,73
|
|EUREN
|12,93
|968.073.612
|% -9,77
|
|IHLGM
|1,43
|63.280.690
|% 3,62
|
|FORMT
|2,28
|102.853.275
|% 3,17
|
|PSGYO
|9,76
|235.916.698
|% -1,41
|
|ENJSA
|29,80
|588.489.144
|% 3,11
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6411
|18,6597
|% 0,04
|
|Euro
|19,7759
|19,7902
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6150
|22,7284
|% 0,00
|
|Frank
|19,9191
|20,0391
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,02
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.251
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,68
|