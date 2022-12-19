TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088412
BIST
15:225.372
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 157,71
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:2218,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:2219,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:221.076,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.076,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:21
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.089.627.687
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.623.094
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.629.623.648
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.992.284
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.938.965
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.688.160
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,99
|747.923.150
|% -9,35
|
|YKBNK
|12,71
|9.734.621.189
|% 8,17
|
|PETKM
|19,88
|6.806.891.747
|% 3,65
|
|ISCTR
|13,55
|4.686.608.966
|% 9,01
|
|THYAO
|142,70
|4.465.020.694
|% 2,44
|
|AKBNK
|20,46
|4.180.540.799
|% 9,71
|
|YKBNK
|12,71
|9.734.621.189
|% 8,17
|
|EKGYO
|8,38
|3.248.004.135
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,55
|4.686.608.966
|% 9,01
|
|PETKM
|19,88
|6.806.891.747
|% 3,65
|
|SKBNK
|3,52
|1.089.627.687
|% 10,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6474
|18,6577
|% 0,03
|
|Euro
|19,7910
|19,8012
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6597
|22,7734
|% 0,20
|
|Frank
|19,9263
|20,0463
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|1,88
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.262
|7.309
|51,00
|
|Yarım
|3.517
|3.573
|25,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,94
|0,02
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,44
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Seans Raporu
15:21
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