TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090603
BIST
14:245.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,42
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:2418,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:2419,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0421
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:241.085,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.085,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:24
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.089.712
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,50
|503.203.264
|% 9,35
|
|PLTUR
|17,36
|16.887.947
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|601,80
|4.172.449.506
|% -9,22
|
|IMASM
|220,90
|113.422.705
|% -9,09
|
|CMBTN
|558,90
|39.745.964
|% -8,99
|
|KOZAL
|601,80
|4.172.449.506
|% -9,22
|
|THYAO
|140,30
|3.720.383.552
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,26
|3.471.495.169
|% 5,56
|
|ASELS
|58,35
|2.777.443.070
|% 0,69
|
|KRDMD
|17,99
|2.753.121.708
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,19
|1.554.376.119
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,99
|2.753.121.708
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,75
|1.637.613.154
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,90
|1.687.386.267
|% -0,69
|
|SKBNK
|3,02
|372.255.183
|% -1,95
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7019
|18,7205
|% 0,27
|
|Euro
|19,9073
|19,9288
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% 0,56
|
|Frank
|20,0788
|20,1998
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,21
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|
Seans Raporu
14:24
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14:39KOZAA
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 899, 325 adet işlem
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14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 31 kaybederek (% -0.58 ) 5, 842
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14:38XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 61, 514.00 milyon TL de
-
14:38BFREN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 3, 840.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 505 adet işlem
-
14:37BNTAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 999, 746 adet işlem