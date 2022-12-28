TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090605
BIST
15:325.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -59,57
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:3218,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:3219,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0543
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:321.086,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.086,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:30
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.141.667
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.932.760
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.925.571
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|597,80
|4.555.882.935
|% -9,82
|
|IMASM
|219,50
|124.240.924
|% -9,67
|
|CMBTN
|558,00
|45.140.103
|% -9,14
|
|KOZAL
|597,80
|4.555.882.935
|% -9,82
|
|ENKAI
|32,40
|4.187.568.816
|% 6,02
|
|THYAO
|139,80
|4.127.359.817
|% -2,31
|
|KRDMD
|17,99
|3.456.366.017
|% 1,30
|
|ASELS
|58,15
|3.185.738.387
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,13
|1.814.898.026
|% -2,17
|
|KRDMD
|17,99
|3.456.366.017
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,72
|1.842.759.504
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,86
|1.851.282.992
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|433.869.453
|% -2,60
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7124
|18,7208
|% 0,27
|
|Euro
|19,9354
|19,9506
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5360
|22,6490
|% 0,66
|
|Frank
|20,0918
|20,2128
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9625
|4,9873
|% 0,21
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,27
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45MEDTR
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 40.86 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 029 adet işlem
-
15:44YESIL
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 216, 694 adet işlem
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 85 kaybederek (% -0.98 ) 4, 752
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, VKING, TERA, BRKVY
-
15:43
VKING, BRKVY, KZBGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında