TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 14:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090615
BIST
14:485.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -55,94
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4818,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:4819,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0509
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:481.085,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.085,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:48
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.103.430
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,66
|510.827.840
|% 9,83
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.266.378
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,80
|116.344.198
|% -9,55
|
|KOZAL
|605,50
|4.285.051.201
|% -8,66
|
|CRDFA
|4,68
|40.753.649
|% -8,24
|
|KOZAL
|605,50
|4.285.051.201
|% -8,66
|
|THYAO
|140,00
|3.846.493.149
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,26
|3.754.833.246
|% 5,56
|
|KRDMD
|18,04
|2.955.726.226
|% 1,58
|
|ASELS
|58,20
|2.860.635.652
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,18
|1.636.190.843
|% -1,56
|
|KRDMD
|18,04
|2.955.726.226
|% 1,58
|
|YKBNK
|11,71
|1.693.416.846
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,84
|1.727.674.697
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,01
|391.637.692
|% -2,27
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7102
|18,7139
|% 0,23
|
|Euro
|19,9246
|19,9376
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5202
|22,6331
|% 0,59
|
|Frank
|20,0951
|20,2162
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,23
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-9,03
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.330
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|-0,11
|