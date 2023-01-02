TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 09:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091799
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
0
En Düşük
0
18:0518,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0520,0514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
18:051.097,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.097,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AGHOL
|110,40
|101.209.667
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,55
|2.712.434.558
|% 0,00
|
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AGHOL
|110,40
|101.209.667
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,55
|2.712.434.558
|% 0,00
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7224
|18,7449
|% 0,23
|
|Euro
|19,9757
|20,1037
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,5178
|22,6308
|% -0,10
|
|Frank
|20,1624
|20,2838
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9616
|4,9865
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.409
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.588
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.824
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|