TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 10:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091894
BIST
10:195.595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 85,73
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.596
En Düşük
5.568
10:1918,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:1920,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:191.098,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.098,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:17
|TUREX
|33,00
|28.804.210
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|43.573.507
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|10.690.779
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.561.239
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|15.059.462
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,90
|1.080.422
|% -3,61
|
|ASELS
|64,10
|1.086.743.789
|% 3,14
|
|THYAO
|143,10
|889.703.842
|% 1,56
|
|TCELL
|39,44
|627.800.861
|% 4,12
|
|ENKAI
|34,34
|556.792.414
|% 3,62
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|533.440.241
|% 1,26
|
|PETKM
|20,20
|457.809.674
|% 1,20
|
|KRDMD
|18,35
|396.164.578
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,11
|62.352.012
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,87
|254.032.185
|% 0,78
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7190
|18,7267
|% 0,13
|
|Euro
|19,9991
|20,0256
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 04 artarak (% 1.54 ) 4, 936
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